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Artuklu Üniversitesi’nde mezuniyet sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:12 | Son Güncelleme

Mardin Artuklu Üniversitesi 2018-2019 akademik yılının sona ermesi ile mezuniyet töreni düzenlendi.Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitim gören 2 bin 200 öğrenci için Artuklu Üniversitesi kampüsünde tören düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi 2018-2019 akademik yılının sona ermesi ile mezuniyet töreni düzenlendi.
Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitim gören 2 bin 200 öğrenci için Artuklu Üniversitesi kampüsünde tören düzenlendi. Törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Artuklu İlçe Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrenci aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Mardin Artuklu Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı mezunu öğrencileri için düzenlenen törende konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, öğrencilerin heyecanını paylaştığını belirterek öğrencileri ve velileri kutladı. Ülkenin nitelikli insan gücüne mezun katmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek mezun öğrencilerin büyüyen, gelişen, hedefleri büyük olan Türkiye’nin gençleri olduğunun altını çizen Vali Yaman, “Üniversitemiz sizleri hayata en güzel şekilde hazırladı. Büyük düşünmeye ve hedeflerinizin büyük olmasına alışkınsınız. Hiçbir zaman yılmayın. Çok çalışın, adaletten ve dürüstlükten ayrılmayın, hep birlikte tek gayemiz milletimiz olsun” dedi.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça öğrencilere artık meslektaşları olduğunu ifade ederek, “Mardin Artuklu Üniversitesi’nden mezun olmak bir ayrıcalıktır. Üniversitemizin başarıları sizin onurunuz olacaktır. Mezun olsanız dahi üniversitenizi yalnız bırakmayacağınızı biliyor, yarınları şekillendiren Artuklu Üniversitesi’ni meslek hayatınızdaki başarılarınız ile dünyaya tanıtarak üniversitenizi dışarıya taşıyacağınıza inanıyorum. Biz, sizleri bugünün donanımlı meslek elçileri, yarının bir akademisyeni, meslektaşımız, etkin bir ülke yöneticisi veya önemli bir sektör temsilcisi olarak görüyoruz” diye konuştu.
Törende öğrencilere gençlik merkezleri arası kültür ve sanat yarışmaları Türkiye finalinde birincilik kazanan Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Cebrail İpek, Ali Coşkun ve Halil İbrahim Abak’a başarı belgelerinin takdim edilmesinin ardından diğer fakülte ve yüksekokullardan dereceye giren öğrencilere de başarı belgeleri, plaket ve çeşitli hediyeler verildi.
Öğrenciler geri sayım yaparak törende keplerini gökyüzüne fırlattı.
Tören verilen konserle sona erdi.

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