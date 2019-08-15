Artuklu Üniversitesi’nden 'Yaşayan Diller Enstitüsü'nü Kapatma Kararı

Mardin Artuklu Üniversitesi yönetimi, 2009 yılında kurulan ve bünyesinde Kürtçe, Arapça ve Süryanice eğitimlerin verildiği ‘Yaşayan Diller Enstitüsü'nü kapatma kararı aldı. Karar onay için YÖK’e gönderildi.

Hükümetin Kürt sorununda açılımlar yaptığı 2009 yılında kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi ‘Yaşayan Diller Enstitüsü’, hükümetin en çok övündüğü çalışmalarındandı. Bugüne kadar 70’i tezli, 699’u ise tezsiz yüksek lisans çalışmasına imkan tanınan enstitüde ‘Yaşayan Diller Enstitüsü’ ismiyle eğitime başlasa da, Kürt Dili ve Kültürü anabilim dalına Süryani Dili ve Kültürü ile Arap Dili ve Kültürü anabilim dalları da ilerleyen yıllarda eklendi.

OHAL döneminde üç öğretim üyesi ihraç edilen bölüm için kapatma kararı alındı. Üniversite senatosu 17 kabul, 7 ret oyuyla ‘Yaşayan Diller Enstitüsü’nü kapatma kararı aldı. Karar onay için Yüksek Öğrenim Kuruluna gönderildi.

Kararı Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Doçent olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen akademisyen Selim Temo kişisel twitter hesabından açıkladı. Temo, “Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu, Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü’nü kapatma kararı alıp (17 kabul-7 ret) YÖK’e gönderdi. “Kürt kökenli” ve Eliaçık’ın deyimiyle “IŞİD kafalı” rektör ve yönetimin Kürtçe düşmanlığı bitmek bilmiyor!” dedi.