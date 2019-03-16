Artvin 6. Geleneksel Kar Şenliği

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak farklı etkinliklerle öğrencileri bir araya getirerek kaynaşmalarını ve şehri tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Üniversitede eğitim gören Çad, Suriye, Türkmenistan başta olmak üzere yabancı uyruklu öğrenciler de etkinliğe katılarak Artvin’in doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldu.

Kar voleybolu, şambrelle kayma, kartopu ile balon patlatma, halat çekme ve kardan heykel yapma gibi etkinliklerin yapıldığı şenlikte isteyenler de kayakla kaydı.

Kar şenliğini 6 yıldır düzenlediklerini belirten Tilki, "Amacımız öğrencilerimizi karla tanıştırmak. Hiç kar görmeyen öğrencilerimiz var. Özellikle Çadlı öğrencilerimiz ilk defa kar görüyor. Bir başka amacımız da yaklaşan ara sınavlar öncesi öğrencilerimizin moral motivasyonu artırmak." dedi.

Atabarı Kayak Merkezi'nin orman içinde kış turizmi adına muazzam bir yer olduğunu vurgulayan Tilki, "Bu yıl şehir merkezine kar yağmadı ama burada çok güzel bir kar var. Öğrencilerimiz çok güzel eğleniyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen öğrencilerimiz burada Artvin’in güzelliklerini tanıyor. İnşallah bu etkinliğimizi gelecek yıllarda da sürdüreceğiz." diye konuştu.

Tilki, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı nedeniyle şenliğin bu yıl biraz buruk geçtiğini dile getirerek saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

- Öğrenciler memnun

Üniversite öğrencilerinden Suriyeli Selva Raşit de 9 yıldır Türkiye’de bulunduğunu aktararak "Artvin’de ikinci senem ve burayı çok güzel buldum. Harika bir yer. Etkinlikte çok güzel, eğleniyoruz. Hocalarla, arkadaşlarla kaynaşıyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyoruz." ifadesini kullandı.