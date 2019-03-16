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Artvin 6. Geleneksel Kar Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 18:53 | Son Güncelleme

Artvin Çoruh Üniversitesince düzenlenen kar şenliği, renkli görüntülere sahne oldu

ARTVİN (AA) - Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından düzenlenen "6. Geleneksel Kar Şenliği"nde renkli görüntüler oluştu.

Şehir merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Atabarı Kayak Merkezi'ndeki şenliğe, yaklaşık 700 öğrenci ile öğretim elamanları katıldı.

Doğayla iç içe, ladin ve köknar ağaçlarıyla çevrili kayak tesislerinde, öğrenciler, müzik eşliğinde kar üzerinde horon oynayıp halay çekerek stres attı.

Kar voleybolu, şambrelle kayma, kartopu ile balon patlatma, halat çekme ve kardan heykel yapma gibi etkinliklerin yapıldığı şenlikte isteyenler de kayakla kaydı.

Üniversitede eğitim gören Çad, Suriye, Türkmenistan başta olmak üzere yabancı uyruklu öğrenciler de etkinliğe katılarak Artvin’in doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldu.

- "Etkinliğimizi gelecek yıllarda da sürdüreceğiz"

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak farklı etkinliklerle öğrencileri bir araya getirerek kaynaşmalarını ve şehri tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Kar şenliğini 6 yıldır düzenlediklerini belirten Tilki, "Amacımız öğrencilerimizi karla tanıştırmak. Hiç kar görmeyen öğrencilerimiz var. Özellikle Çadlı öğrencilerimiz ilk defa kar görüyor. Bir başka amacımız da yaklaşan ara sınavlar öncesi öğrencilerimizin moral motivasyonu artırmak." dedi.

Atabarı Kayak Merkezi'nin orman içinde kış turizmi adına muazzam bir yer olduğunu vurgulayan Tilki, "Bu yıl şehir merkezine kar yağmadı ama burada çok güzel bir kar var. Öğrencilerimiz çok güzel eğleniyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen öğrencilerimiz burada Artvin’in güzelliklerini tanıyor. İnşallah bu etkinliğimizi gelecek yıllarda da sürdüreceğiz." diye konuştu.

Tilki, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı nedeniyle şenliğin bu yıl biraz buruk geçtiğini dile getirerek saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

- Öğrenciler memnun

Üniversite öğrencilerinden Suriyeli Selva Raşit de 9 yıldır Türkiye’de bulunduğunu aktararak "Artvin’de ikinci senem ve burayı çok güzel buldum. Harika bir yer. Etkinlikte çok güzel, eğleniyoruz. Hocalarla, arkadaşlarla kaynaşıyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyoruz." ifadesini kullandı.

Halime Özdemir de 3 yıldır etkinliğe katıldığını anlatarak "Gaziantepliyim. Orada kar görmek pek mümkün değil. Burada bol bol karda faaliyetlerle kar özlemimi giderdim. Çok eğlenceli bir ortam var." diye konuştu.

Büşra Taş da Mersinli olduğunu belirterek "Burada her yer bembeyaz. Çok eğleniyoruz. Sınav öncesi stres attık. Üniversitemize bu etkinlik için teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim de katıldı.

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6. Kar Şenliği Artvin Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki

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