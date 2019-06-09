ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin, akılcı antibiyotik kullanımında Türkiye genelinde son 7 yıldır zirvedeki yerini koruyor.

Artvin Sağlık Müdürü İrfan Akalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gereksiz antibiyotik kullanımının tüm dünyada acil tedbir alınması gereken ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında doğru ilaç kullanımı konusunda çalışma başlatıldığını belirten Akalın, ülke genelinde antibiyotik kullanım oranını düşürmek için sürekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldığını, bu kapsamda Artvin'de de çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Akalın, akılcı antibiyotik kullanım oranı açısından Türkiye'nin, yüzde 10 civarındaki Avrupa Birliği'ne yaklaştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemiz, 2011 yılında yüzde 21,14 antibiyotik kullanım oranına sahipti. Her geçen yıl bu oran düştü ve 2018 yılında 15,81 seviyesine kadar geriledi. Sağlık Bakanlığımızın bir süre önce açıkladığı 2018 verilerine göre Artvin yüzde 15,81 ile Türkiye birinciliğini ardı ardına 7'nci kez elde etti. İlimizdeki bu rakamı, önümüzdeki yıllarda yüzde 10'lar seviyesine indirmeyi hedefliyoruz."