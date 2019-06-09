HABER

Artvin, "akılcı antibiyotik kullanımı"nda ilk sırada

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Artvin Sağlık Müdürü İrfan Akalın: - "Akılcı antibiyotik kullanım oranı açısından Türkiye, yüzde 10 civarındaki Avrupa Birliği'ne yaklaştı. Ülkemiz, 2011 yılında yüzde 21,14 antibiyotik kullanım oranına sahipti. Her geçen yıl bu oran düştü ve 2018 yılında 15,81 seviyesine kadar geriledi" - "Sağlık Bakanlığımızın bir süre önce açıkladığı 2018 verilerine göre Artvin yüzde 15,81 ile Türkiye birinciliğini ardı ardına 7'nci kez elde etti. İlimizde bu rakamı, önümüzdeki yıllarda yüzde 10'lar seviyesine indirmeyi hedefliyoruz"

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin, akılcı antibiyotik kullanımında Türkiye genelinde son 7 yıldır zirvedeki yerini koruyor.

Artvin Sağlık Müdürü İrfan Akalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gereksiz antibiyotik kullanımının tüm dünyada acil tedbir alınması gereken ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında doğru ilaç kullanımı konusunda çalışma başlatıldığını belirten Akalın, ülke genelinde antibiyotik kullanım oranını düşürmek için sürekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldığını, bu kapsamda Artvin'de de çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Akalın, akılcı antibiyotik kullanım oranı açısından Türkiye'nin, yüzde 10 civarındaki Avrupa Birliği'ne yaklaştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemiz, 2011 yılında yüzde 21,14 antibiyotik kullanım oranına sahipti. Her geçen yıl bu oran düştü ve 2018 yılında 15,81 seviyesine kadar geriledi. Sağlık Bakanlığımızın bir süre önce açıkladığı 2018 verilerine göre Artvin yüzde 15,81 ile Türkiye birinciliğini ardı ardına 7'nci kez elde etti. İlimizdeki bu rakamı, önümüzdeki yıllarda yüzde 10'lar seviyesine indirmeyi hedefliyoruz."

Çalışmalar neticesinde Artvin'de antibiyotik kullanımının önemli oranda düştüğünü ifade eden Akalın, "Son 7 yılda birinciliği kazanan İl Sağlık Müdürlüğümüz yetkililerini ve tüm sağlık çalışanlarını kutluyorum. 7 yıldır zirvede yer alan ilimize bundan sonra daha büyük sorumluluklar düşüyor. Antibiyotik kullanım oranını daha da geri seviyelere çekmek için aralıksız eğitim ve bilgilendirme çalışmalarınıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akalın, vatandaşların ilaç kullanımı konusunda dikkat etmelerini istedikleri hususları şöyle sıraladı:

"Doktor tarafından reçete edilmeyen başta antibiyotikler olmak üzere başka ilaçların kullanılmaması, yazılan ilaçların reçetede tarif edilen uygun doz ve sürede kullanılması çok önemlidir. İhtiyaç halinde zaten yazılacak olan antibiyotikler, ihtiyaç olmaması durumunda ısrarla talep edilmemeli. Unutmayalım ki hiçbir ilaç masum değildir, her ilaç amacında kullanılırsa etki eder. Eğer bilinçsiz bir şekilde antibiyotik kullanılması halinde bakterilerde ilaçlara karşı direnç gelişmesine ve bundan sonra hiçbir ilaçla tedavi edilememesi gibi ciddi sorunla karşılaşılabilir."

- "Hastalarımız gerekmedikçe ilaç kullanmak istemiyor"

Artvin Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Semanur Kuzi, hastane bünyesindeki Akılcı İlaç Kullanım Polikliniğinin yaklaşık bir yıldır hizmet verdiğini söyledi.

Akılcı ilaç kullanımının amacının hastaların gereksiz ilaç kullanmasını azaltmak olduğuna işaret eden Kuzi, ayrıca ilaçların birbiriyle etkileşimleri olduğu takdirde onları düzenlemeyi ve gereksiz antibiyotik kullanmanın önüne geçmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kuzi, bu konuda hastalara eğitimler verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitimler sırasında katılımcılara, gerekli olmadığı sürece antibiyotik kullanmamalarını tavsiye ettik. Hastalarımızda bu bilincin oluştuğunu görüyoruz. Hastalarımız gerekmedikçe ilaç kullanmak istemiyor. Bir hekim antibiyotik kullanmalarını önerse bile Akılcı İlaç Kullanım Polikliniğimize gelip fikir danışıyorlar. Bu durum hastaların ne kadar bilinçlendiğinin en iyi örneğidir."

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
(Özel) Kırılan dişinden dil kanseri oldu(Özel) Kırılan dişinden dil kanseri oldu
(Özel) Kilo vermek için yılda 13,6 milyar dolar harcıyoruz(Özel) Kilo vermek için yılda 13,6 milyar dolar harcıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akılcı Antibiyotik Kullanımı Artvin Artvin Sağlık Müdürü İrfan Akalın

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.