"Artvin, apiterapi açısından çok önemli potansiyele sahip"

ARTVİN (AA) - Apiterapi Derneği Başkanı Doç. Dr. Timuçin Atayoğlu, Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip şehri Artvin'in apiterapi açısından çok önemli potansiyeli barındırdığını ifade ederek, "Eğer bu bölgede ekolojik denge korunur ve arıcılık doğal, organik şekilde yapılırsa apiterapi noktasında önemli ilerlemeler kaydedeceğimize inanıyorum." dedi. Atayoğlu, Borçka ilçesine bağlı Maral köyündeki bir otelde organize edilen, "Macahel 1. Apiterapi ve Arıcılık" konulu konferansta yaptığı konuşmada, apiterapinin, bal arısının sağlık amaçlı kullanılması olduğunu söyledi. Apiterapi ürünlerinin başında bal, polen, arı sütü, propolis ve arı zehrinin geldiğini anımsatan Atayoğlu, "Bu ürünler ne kadar kaliteli ve doğal olursa apiterapi uygulaması da o kadar iyi sonuç verir." diye konuştu. Atayoğlu, dünyanın değişik ülkelerinde apiterapi ile ilgili bilimsel çalışmaların sürdüğünü, Türkiye'de de 2014'den itibaren mevzuattaki düzenlemelerle apiterapi uygulamalarının tıp dünyasındaki yerini aldığını aktardı.

Arıcılığın yaygın olarak yapıldığı yerlerin apiterapi noktasında ciddi bir potansiyel taşıdığına dikkati çeken Atayoğlu, "Umut ediyoruz ki Artvin bu konuda pilot bölge olsun. Burada bir apiterapi eğitim ve araştırma merkezi kurulsun. Apiterapi konusunda başarılı olabilmemiz için tıp hekimleriyle birlikte veteriner, eczacı, kimyacı, ziraatçı, biyolog gibi farklı alanlardan uzmanların bir araya gelip entegre şekilde çalışması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı. Atayoğlu, Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip şehri Artvin'in apiterapi açısından çok önemli potansiyeli barındırdığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: "Eğer bu bölgede ekolojik denge korunur ve arıcılık doğal, organik şekilde yapılırsa apiterapi noktasında önemli ilerlemeler kaydedeceğimize inanıyorum. Tüm paydaşların bir araya gelip organik, kaliteli ürünler üretmesini, bunların paketlenmesinin en güzel şekilde yapılmasını ve apiterapi uzmanlarınca bu ürünlerin hem sağlığı koruma amaçlı hem de bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmasını ümit ediyoruz."

Türkiye'nin bal üretiminde dünyada ilk üç sırada yer aldığını ancak apiterapi noktasında ise istenilen düzeyde olmadığını dile getiren Atayoğlu, "Arı ürünlerinin üretiminde sadece miktarın değil, kalitenin de en üst seviyede olması gerekiyor. Bütün arı ürünlerinin kaliteli bir şekilde üretimini teşvik etmemiz gerekiyor." dedi. Atayoğlu, Türkiye'nin hem geleneksel apiterapi bilgisinin hem de modern apiterapi araştırmalarının sonuçlarını bir araya getirerek dünyada bu konuda ön plana çıkılabileceğini sözlerine ekledi. - "Arıcılığı sadece bal olarak değil, tüm yönleriyle ele almalıyız" Arıcılık uzmanı Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu ise Konya'da yapılan arkeolojik kazılarda, milattan önce Anadolu'da tıpta balmumu kullanıldığının tespit edildiğini belirterek, "9 bin yıl önce Anadolu'da apiterapi uygulanmış." diye konuştu. Arı ve arı ürünlerinin bilinçli şekilde kullanılması gerektiğini belirten emekli öğretim üyesi Doğaroğlu, "Bal her derde deva ama üretilen balların kaliteli ve organik olması lazım ki ilaç olabilsin. Mikrop öldürücü özelliğe sahip. Geçmeyen yatak yaraları balla tedavi ediliyor. Arının midesinden doğrudan doğruya alınan ballı salgı bugün antibiyotiklerle öldürülemeyen mikropların öldürülmesini sağlıyor." dedi.