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Artvin, Ardahan ve Kastamonu iftar vakti ne zaman? Ardahan, Kastamonu ve Artvin sahur vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri

31.03.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı yaklaşırken Artvin, Ardahan ve Kastamonu'nun iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre iftar, imsak ve sahur saatleri de belli oldu. Peki Artvin, Ardahan ve Kastamonu iftar vakti ne zaman? Ardahan, Kastamonu ve Artvin sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri...

Artvin, Ardahan ve Kastamonu iftar vakti ne zaman? Ardahan, Kastamonu ve Artvin sahur vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Artvin, Ardahan ve Kastamonu'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Artvin, Ardahan ve Kastamonu iftar vakti ne zaman? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ARTVİN, ARDAHAN VE KASTAMONU İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Artvin, Ardahan ve Kastamonu'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

Artvin 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ARDAHAN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

KASRAMONU 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Artvin Kastamonu Ardahan iftar
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