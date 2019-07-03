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Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

Artvin-Ardanuç karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişide yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Artvin-Ardanuç karayolunun 12.

Artvin-Ardanuç karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişide yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Artvin-Ardanuç karayolunun 12. kilometresinde meydana gelen kazada Mina Yıldırım (40) yönetimindeki 06 BF 8486 plakalı araç henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan Yıldırım’ın 9 yaşındaki kızı İpek Yıldırım kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralı anne ve diğer kızı Aslı Yıldırım (13) Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne Mina Yıldırım’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Aynı bölgede 20 günde 4 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı.
Artvin-Ardanuç karayolu üzerinde son 20 gün içinde 4 kaza meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı. Kaza yerine gelen Artvin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeref Öngüner kazalara, bölgede devam eden asfaltlı mıcır çalışmasının neden olduğunu iddia ederken, Vali Yılmaz Doruk ve Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Öztürk kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm
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