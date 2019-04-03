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Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:41 | Son Güncelleme

Artvin’de, 31 Mart Mahalli İdari Seçimleri’nde el değiştiren Artvin Belediye başkanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı.

Artvin’de, 31 Mart Mahalli İdari Seçimleri’nde el değiştiren Artvin Belediye başkanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı. Belediye Başkanlığı kazanan CHP’li Demirhan Elçin, alkışlar eşliğinde koltuğuna oturdu. Tören sonrası Belediye binası önünde horonla kutlama yapıldı.
Sabah saatlerinde Artvin Adliyesi’ne giderek, mazbatalarını alan CHP’li yeni Belediye Başkanı Demirhan Elçin, ilk olarak mazbatasıyla birlikte babasının, annesinin ve aile büyüklerinin mezarını ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Belediye binasının yolunu tuttu. Burada düzenlenen törende, eski belediye başkanı AK Partili Mehmet Kocatepe, yeni seçilen Demirhan Elçin’i tebrik etti.
Kocatepe, devir teslim öncesi yaptığı konuşmada bugün 31 Mart yerel seçimleri neticesinde bugün görev değişim yaptıklarını ifade ederek seçimin kazananı Demirhan Elçin’i tebrik etti.
Seçim sürecinde bireysel olarak Elçin’le hiçbir sıkıntı yaşamadığını kaydeden Kocatepe, “5 yıl önce geldik, bizi bu şehir beni bağrına bastı. Bu şehrin Mehmet Kocatepe aşkı hiç bitmedi, benimde bu şehre olan aşkım hiç bitmeyecek. Artvin halkına 5 yıl boyunca bana bu şehre hizmet etme fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu belirten Kocatepe, “Millet indirir, millet çıkartır. Bu konuda kimse bir kırgınlığımız olmadı olamazda zaten. Bizler bu şehri bir yerden bir yere getirdik. Yeni gelen arkadaşlarımız da bu şehre inşallah daha güzel şeyler yaparlar. Artvin bizim dönemimizde göz veren değil göç alan bir il olmuştur. Artvin kalıplarını kırmıştır. Yeni bir heyecan bunu hızlandıracaktır” diye konuştu.

"Belediye başkanı olarak siyaset yapmayacağım"
Yeni seçilen belediye Başkanı Demirhan Elçin ise burada yaptığı konuşmasında, "Bugünden sonra ağlamak sızlanmak yakınmak yok. Bugünden sonra Artvin halkına hizmet etmek var. Burada çalışan personele amirlik değil abilik yapacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Beş yıl içerisinden söz verdiğimiz hizmetleri eksiksiz bir şekilde yenine getirmek amacımız olacaktır. Beş yıl görevimiz var, verdiğimiz sözler dışında bir çok hizmet daha yapacağız. Artvin Demokrasi kenti olacak özgür bir kent olacak. Bana oy vermeyenler bile keşke bende oy verseydim diye pişman olacak. Öyle hizmet edeceğim. Hiçbir kararı kendi kendime almayacağım, hep bir bilene soracağız. Halkın önüne her zaman referandum gibi sandık götüreceğim. Demokrasiyi Artvin’ e çocuklarımıza aşılayacağım Artvin’in bir demokrasi kenti olduğunu halkın inisiyatif sahibi olduğunu aşılayacağız. Çünkü Türkiye’nin buna çok ihtiyacı var. Belediye başkanı olarak siyaset yapmayacağım” diyerek konuşmasına son verdi.

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni
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