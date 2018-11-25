Artvin Camili'deki HES'e izin çıkmadı

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Artvin'in Borçka ilçesinde yapılması planlanan ve 5 yıldır görüşmeleri süren, Camili Regülatörü ve Hidro Elektrik Santrali (HES) projesinin tarım alanlarına, biyoçeşitliliğe ve ekosisteme zarar vereceği gerekçesiyle Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci sonlandırıldı.

ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, özel bir firma tarafından Artvin'in Borçka ilçesi, Camili Köyü Mevkisi, Camili Deresi ile Efeler Deresi üzerinde "Camili Regülatörü ve HES Projesi" yapılması için 30 Nisan 2013'te Bakanlığa Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliği kapsamında izin alınması için başvuruda bulunuldu.

Bu kapsamda 19 Eylül 2013'te Artvin'de halkın katılımı ve 24 Eylül'de de

Kapsam ve Özel Format Belirleme toplantıları yapılarak, Bakanlıkça projenin planlandığı alanın "Gen Koruma ve Biyosfer Rezervi Alanı" olması nedeniyle, alanla ilgili detaylı bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmesi istemiyle projenin ÇED süreci durduruldu.