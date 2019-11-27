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Artvin Cankurtaran Tüneli’nde kaza: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 20:54 | Son Güncelleme

Artvin Cankurtaran Tüneli’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye, Hopa Borçka arasındaki Cankurtaran Tüneli’nde T.Y.’nin kullandığı otomobil, F.A.’nın kullandığı kamyona çarptı. Kazada araç sürücüleri ile Taner Yılmaz’ın kullandığı araçta bulunan N.Ş. yaralandı. Yaralılardan Nuray Şentürk, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hopa Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Kamyon sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil sürücüsü ise Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrası alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan Cankurtaran Tüneli yolun temizlenmesiyle tekrar trafiğe açıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Cankurtaran Tüneli Kaza

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