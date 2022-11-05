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Artvin'de akılalmaz olay! Eşinden şikayetçi olmak için karakola gitti, polisi vurdu...

05.11.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay Artvin'in Borçka ilçesinde meydana geldi. Bir kişi, eşinden şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Bekletilince sinirlenen şahıs, çıkan tartışma sonrası polis memuru Ali Rıza Yıldıran'ı tabancayla ayağından vurdu. Şüpheli, polislerce yakalanarak gözaltına alınırken, ayağından yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Artvin Valiliği’nden de açıklama yapıldı.

Artvin'de akılalmaz olay! Eşinden şikayetçi olmak için karakola gitti, polisi vurdu...

Olay, akşam saatlerinde Borçka İlçe Emniyet Amirliği’nde meydana geldi. Eşi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan ve ismi açıklanmayan koca, şikayette bulunmak üzere polis merkezine geldi. Bu sırada belinde tabanca olduğu fark edilen kişi, bekletildiğini öne sürerek polis memurları ile tartıştı. Çıkan tartışmada belindeki tabancayı çıkaran kişi, polis memuru Ali Rıza Yıldıran'a ateş etti. Şüpheli, polislerce yakalanarak gözaltına alınırken, ayağından yaralanan polis memuru ise gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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VATANDAŞLAR POLİSİ VURAN ŞAHSI LİNÇ ETMEK İSTEDİ

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Öte yandan olay sonrası silah sesini duyan ve karakola gelen çevredeki vatandaşlar polis memurunu yaralayan zanlıyı linç etmek istedi. Şahsı vatandaşlardan yine polis ve jandarma ekipleri kurtardı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA 

Artvin Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yaralı polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şahsın herhangi bir terör örgütü bağlantısı yoktur. Konu ile ilgili gerekli adli tahkikata başlanmıştır" denildi. (DHA)

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