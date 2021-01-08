Artvin'de baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı

Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6'ncı yüksek gövdeli barajı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı'nın su seviyesi, bölgede azalan yağışlar nedeniyle çekildi. Baraj gölü nedeniyle daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesine bağlı Narlık köyünün eski yerleşim yeri, gün yüzüne çıktı. Cami, okul ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyretti. Eski evlerini yeniden gören köylüler, duygusal anlar yaşayıp, anılarını hatırladı. Karayolundan geçen sürücüler de araçlarını durdurarak, ortaya çıkan, su içindeki eski köye merakla baktı.

‘ÜLKEMİZ GENELİNDE CİDDİ BİR KURAKLIK VAR’

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, cami ve evlerin göründüğü baraj gölü kıyısına gelip, incelemelerde bulundu. Tüfekçioğlu, kuraklığa değinerek, “Gerçekten sonbahar mevsiminde ciddi bir kuraklık söz konusu; yağış değerlerine baktığımız zaman kasım ayında ortalama yağıştan yaklaşık yüzde 45 daha az bir yağış söz konusu. Aralık ayında ise normal yağışlara göre yüzde 70 bir azalma söz konusu. Bunu da tabii ki baraj seviyelerine baktığımız zaman görebiliyoruz, ama sadece Artvin'de değil, ülkemizin tümünde ciddi bir kuraklık var. Her akşam haberlerde duyuyoruz İstanbul'da da baraj doluluk oranları çok ciddi anlamda azalmış durumda. Ülkemizde son 3 aydaki aldığı yağış miktarına baktığımız zaman bu yağış ortalama yağıştan yaklaşık yüzde 50 civarında daha az. Kuraklık, ciddi bir sorun olarak gözüküyor. Çünkü bizim ülkemizde baktığımız zaman çoğu bölgede bitkiler, kışın toprakta depolanan suyu kullanıyor. Kışın yeterince yağış olmadığı zaman da bu hem bitkiler hem de ürünlerimiz açısından ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyor” dedi.