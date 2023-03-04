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Artvin'de çığ! Ölü ve yaralılar var

04.03.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de çığ meydana geldi. Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı. Artvin Valiliği'nden de konuyla ilgili açıklama geldi.

Artvin'de çığ! Ölü ve yaralılar var

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bugün Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı.

ARTVİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bugün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız ex olmuş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir" denildi.

Dağcıların bir televizyon programı için bölgede bulundukları ve hayatını kaybeden dacıların Erzurumlu oldukları öğrenildi.

Kaynak: İHA

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