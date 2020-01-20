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  4. Artvin'de düzenlenen kar şenliği renkli görüntüler oluşturdu

Artvin'de düzenlenen kar şenliği renkli görüntüler oluşturdu

İLGİNÇ HABERLER  | 20.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Geçitli Köyü’nde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kar Şenliği 7’den 70’e büyük ilgi gördü. Tahta kızak, halat çekme yarışları renkli görüntülere sahne olurken, kar üstünde oynayan horonun muhteşem uyumu havadan görüntülendi.

Ardanuç ilçesinde Geçitli Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen kar şenliğine çok sayıda vatandaş kızaklarıyla birlikte katıldı. Birbirinden farklı etkinliklerin düzenlendiği kar şenliğinde, 200 yıllık geleneğe sahip olan kızak yarışında renkli görüntüler oluştu. Bin 700 rakımlı Geçitli Köyünde yarım metreye ulaşan kar kalınlığının üzerinde doyasıya eğlenen vatandaşlar, çuval yarışları, iğneye ip geçirme, hızarla odun kesme ve halat çekme yarışmalarıyla karın tadını çıkardılar.

Geçitli Köyü Muhtarı Taner Kaya yaptığı açıklamada, kış mevsimi ve karın çok önemli bir kültür ve zenginlik olduğunu belirterek karın oluşturduğu kültür, birlik ve beraberliği yaşatmak için bu şenliklerin başlatıldığını ifade etti. Aynı zamanda öğrencilere karne hediyesi olarak bu şenliği düzenlediklerini ifade eden Kaya, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir ortam oluşturduklarını söyledi.

Yarışmaların sonunda dereceye girenlere Geçitli Köyü muhtarlığı tarafından çeşitli hediyeler verildi. Şenliğin sonunda ise yerel sanatçıların yer aldığı konserlerde, kar üstünde oluşturulan horan halkası havadan görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Horon Artvin Kar Şenliği

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