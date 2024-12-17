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  4. Artvin'de eğitime 1 günlük kar engeli! Valilik duyurdu

Artvin'de eğitime 1 günlük kar engeli! Valilik duyurdu

17.12.2024 23:20
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Artvin'de yoğun kar nedeniyle 6 ilçede eğitime ara verildi. Valilik yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Artvin'de eğitime 1 günlük kar engeli! Valilik duyurdu

Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre, Artvin il merkezi ve bazı ilçelerde gece saatlerinden itibaren kar yağışı başlayacak, sabah saatlerinden itibaren ise etkisini yoğun şekilde artıracak.

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6 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez ilçe ve bağlı köyler ile Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Murgul ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 18 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi. Aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel de idari izinli sayılacak.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar engel
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