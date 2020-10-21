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Artvin'de görülüyordu! Kadıköy'de kahverengi kokarca böceği istilasi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 14:43 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de kahverengi kokarca böceği nedeniyle şikayette bulunan vatandaşlar, çözüm için yardım bekliyor. Öldürüldüğü zaman kötü koku yayan kahverengi kokarca böceğinden kurtulmak için ilaçlama firmalarına talebin arttığı bölgede tarım ürünleri de zarar görüyor. Konu ile ilgili bilgi veren Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran , "Yüzde 50'ye varan tarımsal zarar oluşturacağı yönünde de çeşitli ön görüler var" dedi.

Artvin'de görülüyordu! Kadıköy'de kahverengi kokarca böceği istilasi

İlk kez 2017 yılında Artvin'de görülen Kahverengi Kokarca Böceği, son zamanlarda İstanbul Kadıköy'de görülmeye başladı. Kadıköy'de bir çok kişi hem kötü kokusu hem de bitkilerine verdiği zarar nedeniyle bu böcekten rahatsız. Sayılarının artması nedeniyle de böcek ilaçlama firmalarına talepler artmış durumda.

Daha çok yaydığı kötü kokuyla bilinen bu böcek, öte yandan tarımsal ürünlere de zarar veriyor. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran, "Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan'ın endemik böceklerindendir. Yıllar boyunca da başka ülkelere yayılmış bir böcek. Günlük uçuş mesafesi 5 kilometre ile 30 kilometre arasında değişiyor. Türkiye'ye de Gürcistan üzerinden ilk olarak Artvin'den girdi. Bilim çevreleri önlem alınamazsa 2017 yılından önümüzdeki döneme kadar yüzde 50'ye varan tarımsal zarar oluşturacağı yönünde de çeşitli ön görüler var" diye konuştu.

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"BİTKİLERİN DE ÖZ SUYUNU EMEREK VERİMLİLİĞİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Kahverengi Kokarca Böceğinin yaklaşık 300 tarımsal ürüne zarar verebileceğini söyleyen Kapıkıran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağız yapısı iğne şeklinde olan bir böcektir. Meyvelerin içine o iğneyi sokarak meyve kalitesini düşmesine sebep oluyor. Fındıkta acılaşma ve kahverengileşmeye neden oluyor. Domateste ısırdığı bölgelerde saralma yapıyor. Bitkilerin de öz suyunu emerek verimliliğini düşürüyor. Meyvelerini içini boşaltarak rekoltesini düşmesine neden oluyor. İnsanlara direkt bir olumsuz etkisi yok, en direkt etkisi gıdada oluşturduğu tahribat dolayısıyla büyük bir etkisinin olduğu söylenebilir. 300'e yakın tarım ürününde etkili olabileceği söyleniyor. Halk arasında kokar böcek olarak bilinen böceğin Çin versiyonu bu. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok versiyonu var. Dış yüzeyinde kahverengi lekeler vardır"

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Bu böcekle biyoloji olarak mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Kapıkıran, "Bütün dünyanın uyguladığı biyolojik mücadele yöntemi olan bir pradatör, yani onu tüketen ya da üremesini engelleyen yumurtalarını yiyen başka bir tür böceğin çoğaltılarak ona karşı önlem olarak kullanılması gerekir. Son zamanlarda iklim değişikliği ve sıcak dönemlerin uzaması nedeniyle artış meydana geldi" diye konuştu.

BÖCEK İLAÇLAMA FİRMALARINA TALEPLER ARTTI

Özellike Kadıköy çevresinde sayılarının artması nedeniyle böcek ilaçlama firmalarına da talepler artmış durumda. Böcek ilaçlama firması sahibi Cevdet Gümüş, "Son 15 gündür bu tür şikayetler arttı. Önceden bu kokarca böceği ile ilgili ilaçlamalar bile yapmıyorduk. Genelde hamam böceği, pire türlerinde ilaçlamalar yaparken son 15 gündür Kadıköy'de böyle bir talep alıyoruz. Genelde bitkilerin öz suyu ile beslenen bu böcekler çok hızlı yayılıyor vatandaşlar da çözüm üretemediği için bizi arıyor" dedi.

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"ÇOK KÖTÜ BİR KOKUSU VAR ÖLDÜRÜNCE FECİ BİR KOKU YAYIYOR"

Kadıköy'de yaşayan vatandaşlardan Berrin Özmen "Ben bahçe katında oturuyorum. Süne böceği de diyorlar ona. Ben gördüğüm zaman öldürüyorum. Geçen sene ile bu sene görmeye başladım. Bahçede dut ağacı var sürekli oradan geliyor. En son ağacı budadılar öyle çözüm bulduk" dedi. Ergin Tansuğ da "İki aydan beri görüyorum. Hemen bir peçete ile alıp atıyorum. Daha önce görmemiştim. Çok kötü bir kokusu var öldürünce feci bir koku yayıyor. O yüzden peçete ile alıp atıyorum" diye konuştu. Kadıköylü Bergüzar Pala ise "Balkona çıktığımda en az 6-7 tane görüyorum. Daha önce yoktu. Daha çok Sivas yöresinde görüyordum şimdi burada çoğaldılar. Onlardan da korkuyoruz aslında hastalık mı yayıyor ne yapıyor bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA


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