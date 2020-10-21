Artvin'de görülüyordu! Kadıköy'de kahverengi kokarca böceği istilasi

İlk kez 2017 yılında Artvin'de görülen Kahverengi Kokarca Böceği, son zamanlarda İstanbul Kadıköy'de görülmeye başladı. Kadıköy'de bir çok kişi hem kötü kokusu hem de bitkilerine verdiği zarar nedeniyle bu böcekten rahatsız. Sayılarının artması nedeniyle de böcek ilaçlama firmalarına talepler artmış durumda. Daha çok yaydığı kötü kokuyla bilinen bu böcek, öte yandan tarımsal ürünlere de zarar veriyor. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran, "Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan'ın endemik böceklerindendir. Yıllar boyunca da başka ülkelere yayılmış bir böcek. Günlük uçuş mesafesi 5 kilometre ile 30 kilometre arasında değişiyor. Türkiye'ye de Gürcistan üzerinden ilk olarak Artvin'den girdi. Bilim çevreleri önlem alınamazsa 2017 yılından önümüzdeki döneme kadar yüzde 50'ye varan tarımsal zarar oluşturacağı yönünde de çeşitli ön görüler var" diye konuştu. "BİTKİLERİN DE ÖZ SUYUNU EMEREK VERİMLİLİĞİNİ DÜŞÜRÜYOR" Kahverengi Kokarca Böceğinin yaklaşık 300 tarımsal ürüne zarar verebileceğini söyleyen Kapıkıran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağız yapısı iğne şeklinde olan bir böcektir. Meyvelerin içine o iğneyi sokarak meyve kalitesini düşmesine sebep oluyor. Fındıkta acılaşma ve kahverengileşmeye neden oluyor. Domateste ısırdığı bölgelerde saralma yapıyor. Bitkilerin de öz suyunu emerek verimliliğini düşürüyor. Meyvelerini içini boşaltarak rekoltesini düşmesine neden oluyor. İnsanlara direkt bir olumsuz etkisi yok, en direkt etkisi gıdada oluşturduğu tahribat dolayısıyla büyük bir etkisinin olduğu söylenebilir. 300'e yakın tarım ürününde etkili olabileceği söyleniyor. Halk arasında kokar böcek olarak bilinen böceğin Çin versiyonu bu. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok versiyonu var. Dış yüzeyinde kahverengi lekeler vardır" Bu böcekle biyoloji olarak mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Kapıkıran, "Bütün dünyanın uyguladığı biyolojik mücadele yöntemi olan bir pradatör, yani onu tüketen ya da üremesini engelleyen yumurtalarını yiyen başka bir tür böceğin çoğaltılarak ona karşı önlem olarak kullanılması gerekir. Son zamanlarda iklim değişikliği ve sıcak dönemlerin uzaması nedeniyle artış meydana geldi" diye konuştu.