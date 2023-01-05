HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Artvin’de heykeli yapılan şampiyon boğa 'Vefa' satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Artvin’de heykeli yapılan şampiyon boğa 'Vefa' satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

05.01.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de geçtiğimiz yılın Kafkasör Boğa Güreşleri Şampiyonu 850 kilogramlık ‘Vefa’ isimli boğa rekor fiyata satıldı. Aynı zamanda heykeli de yapılan boğa, kentte en yüksek fiyata satılan boğa ünvanına sahip oldu. Şampiyon boğa için ödenen rakam ise dudak uçuklattı.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, 400 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğaları büyük özenle bakıyor. Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda, geçtiğimiz yıl düzenlenen Artvin'de 41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinde rakiplerini yenerek boşboğa olan 7 yaşındaki 850 kilogramlık ‘Vefa’ isimli boğa bir başka boğacıya satıldı. Özgür Kamil Koçer ve Hakan Koçer’e ait boğa, 500 bin lira karşılığında, Bursalı işadamı Uğur Yıldız ve Artvinli iş adamı Haluk Koçer’e satıldı.

AW796934_02

“BOĞACILIK BİR TUTKU”

Boğayı satın alan ortaklardan Haluk Koçer yaptığı açıklamada, “Boğa kardeşime aitti. İş adamı Uğur Yıldız’la birlikte 500 bin liraya satın aldık. Bizim için maddi değeri dışında, asıl olan tutku. Asırlardır devam eden boğacılık geleneği bizim yaşam tarzımız. Maliyetler çok fazla, çiftliğimde 18 hayvan var. Yıllık maliyetleri oldukça fazla ama bu bir tutku bunsuz da yapamıyoruz. Vefa’nın yaz boyu bakımları yapıldı, bir haftadır güreşler için hazırlıklara başladık. Kilosu oturduğu zaman Şubat ve Mart aylarında ise idmanlara başlarız. Gelecek festivallerde yerimiz alacağız. Oldukça iddalıyız Vefa artık genç değil deneyimli bir boğa. Kolay kolay güreşlerde pes etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

AW796934_04

Boğa sahiplerinden Zeki Koçer ise (72), “Geçtiğimiz yılın şampiyonu, emeğimizin karşılığını aldık. Çiftliğimizde şampiyon olan boğalarımız oldu ama Vefa’nın şampiyonluğu başka güzel oldu. Kafkasör’de birinci olmak, çok değerli bir şey. Hayvanları sevmedikten sonra bu iş yapılmaz. Seveceksin, bir çocuk gibi bakacaksın. Bana göre değerinin altında satıldı, Vefa, şampiyon boğa bence daha çok değere sahip” dedi.

AW796934_05

VEFA’NIN HEYKELİ YAPILIYOR

Öte yandan Kafkasör Yaylası'ndaki boğa güreşleri arenasının mülkiyetini satın alan Artvin Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilk kez kendi mülkü adı alında festivali organize etti. Bu nedenle festival öncesi başboğa unvanı alan boğanın heykelini yapma kararı alındı. Vefa’nın heykel yapımı devam ederken, tamamlandığında Kafkasör’de yerini alacak.

İHA

8 yaşındaki oğlunu ölümden son anda kurtardı! İşte o anlar 8 yaşındaki oğlunu ölümden son anda kurtardı! İşte o anlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gece vakti kimse ne yaptığını anlayamadı! Anbean görüntülendiGece vakti kimse ne yaptığını anlayamadı! Anbean görüntülendi
Seçimler erkene çekilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamaSeçimler erkene çekilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'
Anahtar Kelimeler:
Artvin Boğa

En Çok Okunan Haberler

Ekranlarda yaprak dökümü! İki dizi birden erken final yapıyor!

Ekranlarda yaprak dökümü! İki dizi birden erken final yapıyor!

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu!

KKTC'de plastik poşet kararı! Kullanımı tarih oluyor

KKTC'de plastik poşet kararı! Kullanımı tarih oluyor

Eski koca dehşet saçtı!

Eski koca dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.