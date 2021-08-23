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Artvin'de hortum felaketi anbean kamerada! "Ben hayatımda ilk kez böyle bir şeye denk geliyorum"

23.08.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Şavşat ilçesinde sağanağın ardından etkili olan hortum, dolu ve fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Enerji nakil hatları, bazı ev ile eklentilerinde hasara neden olurken, dehşet anlarını cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, "Ben hayatımda ilk kez böyle bir şeye denk geliyorum" diyerek felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak Pınarlı köyünde yaşamı olumsuz etkiledi.

Köyde sağanağın ardından dolu yağdı, hortum ve fırtına oluştu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum ve devamında oluşan kuvvetli fırtına nedeniyle, bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi. Hortum sonrası yaşan dolu nedeniyle köyde yeşil alanlar beyaza büründü. Enerji nakil hatları, ev ile eklentilerinde hasara neden oldu.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Hortum anları da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Can kaybı ve yaralananın yaşanmadığı afette, kendilerini dışarı atan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Ekipler bölgeye gelerek hasarlı enerji hattlarında onarım çalışması başlattı. Hortum nedeniyle hasar evleri oturulamayacak duruma gelen köylüler, yakınları ile komşularının yanına yerleştirildi.

(DHA)

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