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Artvin'de ilgin olay: İcradan aldığı araç çalıntı çıktı

24.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvinli Cengiz Okur, İcra Müdürlüğü’nden ihaleyle yoluyla aldığı aracın çalıntı çıkması üzerine başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor. Konuyla ilgili CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Adalet Bakanlığı’nda soru önergesi verirken, Okur da Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı.

Artvin'de ilgin olay: İcradan aldığı araç çalıntı çıktı

Artvin’de özel sektör çalışanı Cengiz Okur (40), kanser hastası iki ağabeyinin Trabzon’a kemoterapiye rahat taşıyabileceği bir araç almak için 10 yıl önce Artvin İcra Müdürlüğünün açtığı ihaleye girdi. Artvin İcra Müdürlüğü’nde 2012 yılında satışı yapılan, 2004 model otomobili 21 bin 500 lira ödeyerek alan Okur, aracın temiz kağıdını alarak trafiğini yolunu tuttu. Aracın ruhsat işlemleri sırasında polis memurları aracın motor ve şase numarasının farklı olduğunu ifade etti. Bunun üzerine yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı. Konuyu yargıya taşıyan ve 10 yıl sonra sonuçlanan davayı kaybeden Cengiz Okur, bu yetmezmiş gibi mahkeme masraflarını da ödemesine karar verildi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan konuyu TBMM’ye taşıdı. Adalet Bakanlığı’na soru önergesi sunan Bayraktutan, devlete ve devletin asli organlarına olan idarelere, idarenin yaptığı işlemlerle güven ve adalet duygusunu ortadan kaldıracak şekilde bir mağduriyetin yaşanması ve mağduriyetin ivedilikle giderilmesi talebinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cengiz Okur “Basında konunun haber olmasının ardından CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan sesimizi duydu. Benden dosyaları istedi. Kendisi zaten avukat oda dosyayı inceledi. Bu haklı olduğumuz davada Adalet Bakanlığına soru önergesi verdi. Şuan Anayasal Mahkemesi’ne bireysel başvurumu yaptı. İkinci olarak da Rize İdari Mahkemesi’ne başvuru yaptım. Bu haklı olduğum davayı bir an önce bitmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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