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Artvin'de kan donduran cinayet! 23 yaşındaki Emrah baba katili oldu... Kafasına keserle vurdu

28.03.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de meydana gelen kan donduran olayda 23 yaşındaki Emrah İnce babasının kafasına keserle vurup ölümüne neden oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Emrah İnce sorgusunda çıkan tartışmada babasının kendisine keserle saldırdığını iddia ederken babasının başına vurduğunu, sonrasını hatırlamadığını söyledi.

Artvin'de kan donduran cinayet! 23 yaşındaki Emrah baba katili oldu... Kafasına keserle vurdu

Olay, önceki gün Artvin'in Şavşat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Baca temizlemek için oturdukları evin üst katında inşaat halindeki daireye çıkan Dursun İnce ile oğlu Emrah İnce arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emrah İnce, keserle babasının başına vurdu.

EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Bir süre sonra üst kata çıkan Fecriye İnce, eşini kanlar içinde hareketsiz buldu. İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dursun İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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''OLAYI HATIRLAMIYORUM''

Polis tarafından gözaltına alınan Emrah İnce sorgusunda çıkan tartışmada babasının kendisine keserle saldırdığını öne sürdü. Keseri kapıp babasının başına vurduğunu, sonrasını hatırlamadığını söyleyen Emrah İnce, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Artvin
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