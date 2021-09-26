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Artvin'de kar etkili oldu! Vatandaşlar yaylada mahsur kaldı

26.09.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de etkili olan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Yaylalarda besicilik yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Artvin'de kar etkili oldu! Vatandaşlar yaylada mahsur kaldı

Artvin’de gece başlayan kar yağışı, Yusufeli, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle yaylada hayvancılık yapan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

MAHSUR KALDILAR

Yusufeli Tekkale köyü Salant yaylasında 800 küçükbaş hayvanla besicilik yapan Fethi Güçlü ve 5 komşusu ani bastıran kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldı. Yayla yolu kar yağışı nedeniyle kapanırken, Yusufeli İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yolu açarak mahsur kalan aileleri kurtardı.

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"BU SENE KAR ERKEN DÜŞTÜ"

Yaylada mahsur kalan Fethi Güçlü, “Bu sene erken kar düştü. Beş komşu, yaklaşık 800 küçükbaş hayvan, 150 büyükbaş hayvanla araçlarımızla birlikte mahsur kalmış durumdayız. Akşam saat 19.00 sırlarında başlayan kar yağışı bu şekilde her tarafı bembeyaz yaptı Allah'tan hayırlısı” dedi.

Öte yandan, Şavşat'ın Şanköy köyünde ise etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler sundu. Sabah beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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