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  4. Yer: Artvin! Fenomen kedi acıktığını böyle belli ediyor: Adı Rıfkı ama...

Yer: Artvin! Fenomen kedi acıktığını böyle belli ediyor: Adı Rıfkı ama...

22.01.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de acıktığı zaman iki ayağı üzerine kalkıp patilerini birleştirerek esnaftan yiyecek isteyen kedi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kedinin bu sevimli hareketini görenler cep telefonlarına sarılırken, İş yeri sahibi Erol Atasert, yaptığı açıklamada “Yavru iken sucuk alıp yedirirdim, bir süre kapıdan ayıramadı. Biz de ‘Rıfkı’ ismini taktık, meğer dişiymiş fark edemedik, ismini bir daha değiştirmedik. Uzun zamandır patileriyle patileriyle yiyecek istiyor'' dedi.

Artvin’in Borçka ilçesinde esnafların baktığı kedi, her acıktığında, aynı pide salonuna giderek yaptığı hareketle yiyecek istiyor. Kedinin bu sevimli hareketini görenler cep telefonlarına sarılıyor.

Cadde üzerinde restoranda işleten Erol Atasert, yavru iken bulduğu kediye ‘Rıfkı’ ismini takarak beslemeye başladı. Zamanla restorana alışan kedi, cadde üzerinde dolaşıyor acıktığı zaman ise restorana giderek ilginç bir hareketle yiyecek istiyor.

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DİŞİ AMA ADI RIFKI

İş yeri sahibi Erol Atasert, yaptığı açıklamada “Yavru iken sucuk alıp yedirirdim, bir süre kapıdan ayıramadı. Biz de ‘Rıfkı’ ismini taktık, meğer dişiymiş fark edemedik, ismini bir daha değiştirmedik. Benimde kızım olmadığı için evimizin ve iş yerimizin kızı oldu. Uzun zamandır patileriyle yiyecek istiyor. İlk anlamadım ama daha sonra her yaptığında yiyecek verince alıştık. Görenler çok şaşırıyor video çekip sosyal medya hesaplarında kullanıyor. Hayvanları sevmek lazım. Terk edilen hayvanlara çok üzülüyorum, onlarında bir canı var” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Artvin
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