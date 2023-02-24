HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artvin'de korku dolu anlar! Heyelan yaşanan bölgede dev kayalar servis aracının üzerine düştü

Artvin'de korku dolu anlar! Heyelan yaşanan bölgede dev kayalar servis aracının üzerine düştü

24.02.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de baraj personelini taşıyan servis aracının üzerine heyelan geldi. Dev kayaların isabet ettiği olay tünel kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin-Erzurum karayolunun 8. kilometresinde 22 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde yaşanan olayda, Artvin Barajı'nda personel taşımacılığı yapan minibüs Deriner-3 Tüneline geldiğinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlesi aracın üzerine düşmüştü,

Hasar alan servis aracı içinde bulunan 8 yolcudan 4'ü yaralanırken, karayolu trafiğe kapatıldı. Yaşanan olay sonrası kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan minibüs, tam tünele gireceği esnada üzerine yamaçtan kaya parçaları düştü. Ağır hasan alan araç ilerlemeyince kayalar aracın üzerine düşmeye devam etti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem sonrası evinin kolonlarını kontrol edince inanamadı! Deprem sonrası evinin kolonlarını kontrol edince inanamadı!
Çok konuşulacak adaylık çıkışı: 'Bu saatten sonra...'Çok konuşulacak adaylık çıkışı: 'Bu saatten sonra...'
Kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu...Kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu...
Anahtar Kelimeler:
Artvin heyelan

En Çok Okunan Haberler

Petrolde kan kaybı! Akaryakıta bir indirim daha...

Petrolde kan kaybı! Akaryakıta bir indirim daha...

Celal Şengör o ili işaret etti: 'Yanlış yere inşa edilmiş'

Celal Şengör o ili işaret etti: 'Yanlış yere inşa edilmiş'

Deprem sonrası İstanbul içi göç başladı!

Deprem sonrası İstanbul içi göç başladı!

Dünyanın gözü orada! "Görülmemiş şekilde arttı, istilaya hazırlanıyorlar"

Dünyanın gözü orada! "Görülmemiş şekilde arttı, istilaya hazırlanıyorlar"

Ebrar Karakurt'un maaşı dudak uçuklattı!

Ebrar Karakurt'un maaşı dudak uçuklattı!

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.