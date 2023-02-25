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Artvin'de korkutan olay! Dev kaya yamaçtan koptu, facianın eşiğinden dönüldü

25.02.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de heyelan sonrası korkutan bir olay yaşandı. Yamaçtan kopan dev kaya iki evin arasından geçerek, tarım arazilerine düştü. Facianın eşiğinden dönülen olayda evlerde yaşayan 8 aile şans eseri yara almazken, olay sonrası mahalle sakinleri koku ve panik yaşadı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Artvin'de korkutan olay! Dev kaya yamaçtan koptu, facianın eşiğinden dönüldü

Artvin’de heyelanların ardı arkası kesilmiyor. Dere Mahallesi, Canoğlu sokakta dün gece 21.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Yol üzerinde bulunan yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, 8 ailenin yaşadığı iki evin arasından geçerek, 100 metrelik mesafeden tarım arazilerine düştü.

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Önüne ne kattıysa yıkıp gecen kaya kütlesi, mahallede korku ve paniğe neden oldu. Büyük bir gürültüyle evlerinden çıkan vatandaşlar, yeni bir heyelan olma ihtimaline karşı tedirgin.

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'ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİK'

Bölge halkından Fatma Esen, olaya tanık olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

“Bir misafirimiz karşılamak için evden çıkmıştık. Tam eve yakın bir bölgede karşılaştık ki, büyük bir gürültüyle aramızdan taşlar düşmeye başladı. Adeta ölümle burun buruna geldik, büyük bir faciadan dönüldü. Tamamen şans eseri iki evi teğet geçti. Ama olay yaşanmadan bir, iki gün önce bölgede düşen küçük taşların fotoğrafını çekerek Belediyenin beyaz masa diye bir birimi var bildirdim ve böyle bir tehlikenin olduğunu söyledim fakat bana hiçbir şekilde geri dönüş yapılmadı. Bu yeni olan bir şey değil yıllardır var bu sıkıntı. Maalesef illa bir ölüm olacak yada kötü bir olay olacak ki ne yapılması geriyorsa o zaman yapılsın” dedi.

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'ALLAH'A ŞÜKÜR KİMSEDE BİR ŞEY YOK'

Dev kayanın evini teğet geçen Temel Ayık ise ”Gece saatlerinde oldu ben işteydim. Bu dev kaya bizim evle diğer evlerin arasından geçerek babamın tarlasına düştü. Allah'a şükür kimsede bir şey yok. Sadece arazimize zarar verip, küçük bir değirmenimizi yıktı” ifadelerini kullandı.

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İHA

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Artvin heyelan kaya

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