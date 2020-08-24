HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artvin'de koronavirüs hastasından doktora şiddet!

Artvin'de koronavirüs hastasından doktora şiddet!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Artvin’in Hopa ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli Dr. Seda Kenanoğlu, koronavirüs hastası K.Ç tarafından şiddete maruz kaldı. Kendisiyle yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle hasta, “Bana bakmak zorundasın” diyerek Dr. Kenanoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına şiddet uyguladı.

Artvin'de koronavirüs hastasından doktora şiddet!

İddialara göre olay Artvin’in Hopa ilçesinde yaşandı. Koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan K.Ç, 112’i arayarak rahatsızlığını belitti. Ambulansla Hopa Devlet Hastanesine getirilen K.Ç nöbetçi doktor Seda Kenanoğlu tarafından muayene edildi. Ancak kendisiyle yeterince ilgilenmediğini gerekçesiyle doktor ve koronavirüs hastası arasında tartışma başladı.
“Bana bakmak zorundasın” diyen koronavirüs hastası K.Ç, Dr. Kenanoğlu’nun üzerine yürüyerek, kollarını tuttu ve sarsmaya başladı. Odadan gelen sesler üzerine diğer doktor ve sağlık çalışanları odaya girdi. İçeride yaşanan arbedenin ardından diğer doktor ve hemşirelerde şiddete maruz kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından Dr. Seda Kenanoğlu’nun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. K.Ç’nin koronavirüs teşhisli olduğu için gözaltı işlemi yapılamadı. Evinde karantina altında tutulan K.Ç. hakkında karantinanın ardından adli işlem yapılacak.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sörfte aşka geldiler Sörfte aşka geldiler
Mete Yarar ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdiMete Yarar ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi
Uzmanlar açıkladı! Dövme mürekkebinin içerisindeki titanyum...Uzmanlar açıkladı! Dövme mürekkebinin içerisindeki titanyum...
En Çok Okunan Haberler
Düğündeki dehşet anları: Kadın ayaklarımın üzerine düştü
Düğündeki dehşet anları: Kadın ayaklarımın üzerine düştü
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
İlginizi Çekebilir
Yine aynı manzara!
Yine aynı manzara!
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı
Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı
Doğalgaz müjdesi ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Doğalgaz müjdesi ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
Diğer Haberler
Toplu ulaşımda koronavirüse karşı kademelendirilmiş mesai önerisi
Toplu ulaşımda koronavirüse karşı kademelendirilmiş mesai önerisi
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyor
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyor
FETÖ şüphelisi sunucu Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi
Erhan Akkuş'la ilgili yeni gelişme!
Mete Yarar ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Bağırma kardeşim
Mete Yarar ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren 'resmi nikah' kararı!
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar
Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu: Özlediğimiz devlet
Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.