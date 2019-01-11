Artvin'de nefes kesen anlar

İl Emniyet Müdürü Selvi de tatbikata katılan polisleri tebrik ederek, "Meslek hayatınız boyunca katıldığınız tüm operasyonlar hep böyle başarılı olur inşallah. Tırnağınız taşa değmeden mesleğinizi bitirerek, hayırlısıyla emekli olmanızı Yüce Allah'tan diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Vatan sizden hizmet bekliyor. Bugün burada bu hizmeti verecek kapasitede olduğunuzu da gururla izledik." diye konuştu.