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  4. Artvin'de şaşkına çeviren olay! Polis merkezi önünden koşarak geçince...

Artvin'de şaşkına çeviren olay! Polis merkezi önünden koşarak geçince...

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2020 10:29 | Son Güncelleme

Artvin'in Hopa ilçesindeki bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri şaşırttı. İl ve ilçe merkezlerine inen ayılarla gündeme gelen kentte yaşanan son olay polisleri bile hareket geçirdi. Kayda alınan görüntülerde, ayının İlçe Müdürlüğü önünden koşarak geçtiği görülüyor. Polis ekipleri, koşan ayıyı görünce hemen harekete geçerek bölgeden uzaklaştırıyor.

Artvin’de havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan ayılar gece olunca şehir merkezlerini mesken tuttu. Bazen mahalle ve sokaklarda görülen ayılar, geçtiğimiz günlerde bir okulun bahçesinde ve köy yolunda görüntülendi.

Şehre inan ayı görüntüsü bu kez Hopa ilçesinde kaydedildi. Bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aç kaldığı düşünülen ayı ilçe merkezine inerek yiyecek arıyor. Etraftan gelen sesler üzerine korkan ayı kaçmaya başlıyor. Koşarak İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden gecen ayıyı gören polisler dışarı çıkıp ayının peşinden koşuyor. Bir süre ayıyı takip eden polisler, ayının gözden uzaklaşmasıyla peşini bırakıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın sebebi araştırılırken ayıların doğal ortamında kalması için çalışmalar başlattı. (İHA)

Ayılar Artvin’i mesken tuttu

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