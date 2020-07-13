Artvin'de sel! 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşıldı, acı haber geldi

Artvin'de yaşanan sel felaketinde kayıp 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşıldığı bilgisi geldi. Artvin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Sele ilişkin son durumu Vali Yılmaz Doruk açıklamıştı.

Vali Doruk, gerçekten ciddi bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Akşam saat 19.30 civarlarında bir sel geldi, Yusufeli Barajımızın Limak şantiyesi bölgesine. Bir vefatımız var, şantiye çalışanlarımızdan. Bir ailemiz de kayıp, anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte. Arama çalışmalarımız devam ediyor." diye konuşmuştu.



