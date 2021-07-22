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  4. Artvin'de sel felaketi! Sel suları çimento kamyonunu böyle sürükledi

Artvin'de sel felaketi! Sel suları çimento kamyonunu böyle sürükledi

22.07.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de sel sularının çimento kamyonunu sürüklediği anlar saniye saniye görüntülendi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.

ÇOK SAYIDA KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

İlçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

ÇİMENTO KAMYONU SELE KAPILDI

Şiddetli yağış sonrası sel felaketinin yaşandığı kentte bir çimento kamyonu da sel sularına kapıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
sel Artvin
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