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  4. Artvin'de sel sularında mahsur kalan köpeklerin kurtarılma anları kamerada

Artvin'de sel sularında mahsur kalan köpeklerin kurtarılma anları kamerada

26.07.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de selin vurduğu Arhavi ilçesinde ani su baskını sonucu göle dönen belediyeye ait barınakta sele kapılıp, mahsur kalan 20'yi aşkın köpeğin, ekiplerce kurtarılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde zamanla yarışan ekiplerin insan beline ulaşan suya girerek, kucağına aldığı köpekleri güvenli bölgeye taşıyıp, kurtardığı görülüyor.

İlçedeki sel felaketinin ardından bakımevleri yıkılan ve selden son anda kurtarılan hayvanlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Büyükşehir belediyesine bağlı uzman ekipler, olası afet durumunda kendilerini koruyamayacak durumda olan sakat ve ameliyatlı 15 sahipsiz hayvanı, Arhavi'den alarak Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne getirip, bakıma aldı.

'UZATILAN YARDIM ELİNİ UNUTMAYACAĞIZ'

Arhavi Belediye Başkan Yardımcısı Engin Erkan, barınakta sel nedeniyle 5 hayvanın öldüğünü belirterek, 15 canımızı geçici bir süre de olsa Trabzon'daki barınağa teslim ettik. Bize kapılarını açan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bize bu dar günümüzde uzatılan yardım elini unutmayacağız dedi.

KÖPEKLERE SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Arhavi'deki Nero Hayvan Bakımevi kurucularından Gamze Topuz da hayvanları ekiplere teslim ederken duygusal anlar yaşadı. Köpeklere sarılarak gözyaşlarına hakim olamayan Topuz, Çok zor günler geçiriyoruz. Öncelikle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na böylesine zor bir zamanda kapılarını bizlere açtığı ve hayvanlarımızın can güvenliklerini kontrol altına aldırdığı için çok teşekkür ediyorum. Herkese selam olsun iyi ki varsınız diye konuştu.

"ONLARA ÇOK İYİ BAKACAĞIZ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Hiç merak etmeyin onlara çok iyi bakacağız. Arhavi'de selden etkilenen dostlarımızı rehabilitasyon merkezimizde bir müddet misafir edeceğiz ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Artvin
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