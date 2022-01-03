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  4. Artvin’de şiddetli yağış heyelanlara neden oldu! Karayolu ulaşıma kapandı

Artvin’de şiddetli yağış heyelanlara neden oldu! Karayolu ulaşıma kapandı

03.01.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı Artvin'de heyelanlar meydana geldi. Borçka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından, yamaçtan kopan toprak ve kayalar parçaları Borçka-Artvin karayolunu ulaşıma kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı uyarı verdiği Artvin’de geçtiğimiz gece başlayan sağanak yağış, gündüz saatlerinde şiddetini artırdı. Etkili olan yağış Borçka ilçesinde heyelana neden oldu.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Borçka- Artvin karayolu 2. kilometresi İbrikli köyü mevkiinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

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Karayolunun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin iş makineleri desteğiyle çalışmaları başladı.

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Öte yandan bölgede bazı noktalarda sağanak yağış nedeniyle yamaçtan kaya düşmeleri meydana geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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