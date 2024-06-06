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Artvin'de tur teknesi battı! Yaralılar var

06.06.2024 01:23
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Artvin'de Çoruh Nehri Baraj Gölü’nde tur teknesi, kıyıya 50 metre mesafede battı. Suya batan teknede bulunan 5 kişi, bölgede avlanan balıkçılar tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 5 kişiden 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Çoruh Nehri Baraj Gölü’nde alabora olan tekneden düşerek, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Artvin'de tur teknesi battı! Yaralılar var

Olay saat 21.30 sıralarında Çoruh Nehri Baraj Gölü’nde Kaledibi İskele mevkisinde meydana geldi. Baraja açılan tekne, kıyıdan yaklaşık 50 metre uzaklıkta su almaya başladı. Kısa sürede suya gömülen tekneden göle atlayan Mete Okumuş, Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş ve Uğur Yerlikaya yardım çağrılarında bulundu.

Çevredeki balıkçılar kazazedelerin yardımına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verildi. Suda çırpınan 5 kişi, balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı. Bu arada ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya götürülen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralılardan Mete Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KURTARMA ANLARI KAMERADA

Artvin'de Çoruh Nehri Baraj Gölü’nde alabora olan tekneden suya düşerek, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, can yelekleri sayesinde su yüzeyinde duran kişilerin, suya atlayan balıkçılar tarafından kıyıya çekildiği, kurtarmaya yardım eden bir balıkçının "Geldiniz, az kaldı, arkadaşlar panik yapmayın, yakınsınız, arkadaş sizi tek tek alacak, kulaç atın" dediği duyulurken, kurtarılan bir kadının ise "Beni boş verin ne olur Mete'yi çıkarın" dediği görüntülerde yer aldı.

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Hastanede tedavisi süren 1'i ağır 5 kişinin, doğum günü kutlaması için özel tekneyle baraj gölünde tura çıktıkları öğrenildi.

VALİ ÜNSAL'DAN AÇIKLAMA

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Çoruh Nehri Baraj Gölü’nde alabora olan tekneden düşerek, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

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Hastanede tedaviye alınanları ziyareti sonrası konuşan Vali Ünsal, Ümit Yerlikaya'nın kullandığı teknenin alabora olduğunu, 5 kişinin suya düştüğünü belirtti. Ünsal, "Yaralı vatandaşlarımızdan birinin ifadesine göre, alabora olacaklarını anladıkları anda can yeleklerini giyiyorlar, dolayısıyla su üzerinde kalabiliyorlar. Sonrasında alabora olan tekne batıyor. Ekiplerimizin müdahalesiyle 5 vatandaşımız da kurtarıldı, hastaneye acilen sevk edildiler. Ağır yaralı 1 vatandaşımızın tedavisi ise devam etmektedir. Vatandaşlarımıza çok büyük geçmiş olsun" dedi.

DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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