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  4. Artvin'de yürekleri ağza getiren görüntü! Dev kayanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Artvin'de yürekleri ağza getiren görüntü! Dev kayanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

05.02.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Liman köyü mevkiinde tünel girişine düşen taş ve kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldan geçen bir ticari taksi saniyeler ile kayaların kendisine isabet etmesinden kurtuldu.

Karadeniz Sahil Yolu Hopa-Kemalpaşa geçişi Liman köyü mevkiinde bugün saat 17.45 sıralarında tünel ağzına düşen taş ve kayalar yüzünden yol bir süre ulaşıma kapandı.

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SANİYELER İLE KURTULDU

Taş ve kayaların yola düşüş anı güvenlik kameralarına yansırken, yoldan geçen bir taksi saniyeler ile kayaların kendisine çarpmasından kurtuldu.

YOL BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

Yola düşen taş ve kaya parçaları nedeniyle tek şeritten yol bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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