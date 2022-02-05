Artvin'de yürekleri ağza getiren görüntü! Dev kayanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Karadeniz Sahil Yolu Hopa-Kemalpaşa geçişi Liman köyü mevkiinde bugün saat 17.45 sıralarında tünel ağzına düşen taş ve kayalar yüzünden yol bir süre ulaşıma kapandı.

SANİYELER İLE KURTULDU

Taş ve kayaların yola düşüş anı güvenlik kameralarına yansırken, yoldan geçen bir taksi saniyeler ile kayaların kendisine çarpmasından kurtuldu.

YOL BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

Yola düşen taş ve kaya parçaları nedeniyle tek şeritten yol bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. (İHA)



