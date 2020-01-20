Artvin'deki Kar Şenliği keyifli görüntülere sahne oldu

Geçitli Köyü Muhtarı Taner Kaya yaptığı açıklamada, kış mevsimi ve karın çok önemli bir kültür ve zenginlik olduğunu belirterek karın oluşturduğu kültür, birlik ve beraberliği yaşatmak için bu şenliklerin başlatıldığını ifade etti. Aynı zamanda öğrencilere karne hediyesi olarak bu şenliği düzenlediklerini ifade eden Kaya, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir ortam oluşturduklarını söyledi.