Artvin'deki ormanları tehdit altına aldı! Sekiz dişli böcek kabusu

Artvin Hatila Vadisi'nde yer alan ormanlar, "Ips typographus" isimli sekiz dişli kabuk böcek istilasıyla karşı karşıya. 17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcek tarafından kuşatılmış durumda. 6 yılda, 70 kat artan zararlı böceklere karşı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü mücadelelerine devam ediyor.

300 MİLYON BÖCEK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

1984 yılında Gürcistan sınırlarından ülkemize giriş yaparak Rize, Trabzon, Giresun, Ordu iline kadar Ladin ormanlarımıza zarar veren "Ips typographus" (sekiz dişli kabuk böceği) 'ne karşı 2003-2010 yılları arasında Hatila Vadisinde yapılmış olan mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadele sonrasında yaklaşık 300 milyon böcek etkisiz hale getirildi.

Biyoteknik mücadele kapsamında Milli Park sahasında yer alan ve zarar gören ormanlık alanlarda sekiz dişli dev kabuk böceği ile ilgili mücadele kapsamında 'Feromon' adı verilen tuzaklar uygulanıyor. Feromon emdirilmiş kapsüller, karşı cinsin salgıladığı kokuyu yayarak böcekleri tuzaklara çekerken, tuzaklar, kapsüle gelen böceklerin yakalanmasını sağlıyor.

7 MİLYON YÜZ ELLİ BİNİ İMHA EDİLDİ

Asılan tuzaklara düşen zararlı böcekler haftada bir toplanırken, bu yıl içerisinde sadece bu alanda şimdiye kadar yaklaşık 7 milyon yüz elli bin adet zararlı böcek yakalanarak imha edildi. Orman Bölge müdürlüğü ekipleri tarafından bahar döneminden itibaren Biyoteknik mücadelenin devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

