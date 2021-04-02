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  4. Artvin'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

02.04.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de 14 gün önce Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan ve 60 evin kül olduğu yangının ardından bu kez de il merkezine bağlı Ortaköy (Berta) köyünde yangın çıktı. Ortaköy köyünde çıkan yangında 7 ev, 3 samanlık ve 8 ahır küle dönerken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Artvin'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yangın, dün akşam saatlerinde Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde bir evde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evi saran alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki diğer evlere sıçradı. Yangına, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. 7 ev, 3 samanlık ve 8 ahırın küle döndüğü yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Artvin’in Ortaköy köyünde yangın çıktıArtvin’in Ortaköy köyünde yangın çıktı

'YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI'

Evi yanan Bircan Sağlam, yangının elektrik kontağından çıktığını öne sürdü. Sağlam, "Elektrik kontağından yangın çıktı. Biz önce fark etmedik. Dışarı çıkınca evin arkasının yandığını gördük. Alevler sonra bir anda büyüdü her yeri sardı” dedi.

FELAKETİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

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60 EV YANMIŞTI

Öte yandan Artvin’de 14 gün önce Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan yangında 60 ev yanmıştı.

Son Dakika: Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldıSon Dakika: Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı


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yangın

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