Artvin'den kahreden haber geldi! Denizde kaybolan Utku Göçer'in cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden bayram tatili için ailesi ile memleketi Artvin’in Kemalpaşa ilçesine gelen Utku Göçer, dün akşam saatlerinde serinlemek için annesi ile birlikte gittiği sahilde denize girdi. Göçer, bir süre sonra denizde akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Kıyıda ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları, havanın kararmasıyla birlikte sonlandırıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara yeniden başlayan ekipler, Utku Göçer’in kaybolduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede, açıkta cansız bedenini buldu.

Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılan Göçer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

GÖZYAŞALARINA BOĞULDULAR

Acı haberi alan Utku’nun kıyıda bekleyen ailesi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu.

Göçer’in cenazesinin Sakarya’da toprağa verileceği belirtildi.

(DHA)

