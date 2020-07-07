Artvin’inde onlarca ahşap ev kül oldu

Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde 11.30 sularında başlayan yangın büyük paniğe yol açtı. Müstakil bir evin çatısında başlayan yangın kısa süre içerisinde rüzgarında etkisiyle komşu hanelere sıçradı. Nedeni henüz bilmeyen yangın köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Müstakil evlerini boşaltan köylüler mallarını korumak için itfaiye ekiplerine yangın söndürme çalışmaları sırasında yardımcı oldu. Yangın çok büyümeden kontrol altına alınmaya başarıldı.

YANGINDA CAN KAYBI VE YARALI YOK

Yangının ardından olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yangının eski ahşap evlerinin olduğu mezrada başladığını belirtti. Yangının çıktığı alanda 70 hanenin bulunduğunu söyleyen Doruk, yangın sırasında 40 kişinin evlerinde olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. İlk belirlemede yangında can kaybı ve yaralanan vatandaşlarının olmadığının altını çizen Doruk, açıklamalarıyla vatandaşların yüreğine su serpti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Valiliğe konuyla alakalı detaylı bilgilendirme yapan Artvin Yusufeli Kaymakamı Ömer Ömer Faruk Özdemir, “Yaklaşık 30 ahşap ev yandı. Ancak alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ilk bulgulara göre ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi” dedi



