Artvin kayak turizminde de iddialı

"Bin 300 metre kayak pistimiz var. Zorluk derecesine göre 3 pistimiz mevcut. Ayrıca 595 metre uzunluğunda, 2 kişilik, saatte 648 kişi taşıma kapasitesine sahip telesiyej bulunmaktadır. Yine 159 metre uzunluğunda, tek kişi kapasiteli, saatte 315 kişi taşıyabilen baby lift var. Kayak merkezine gelen turistler Kafkasör mevkisinde doğayla iç içe ortamda konaklama yapabilir."

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Latif Yılmaztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada Atabarı Kayak Merkezi'nin kentin önemli turizm ve ilin göz bebeği tesislerinden biri olduğunu vurguladı.

Kayak merkezi, ladin, köknar ve çam ağaçları arasında, rüzgar almayan pistleri, kaliteli kar yapısıyla her geçen gün kayak, doğaseverlerin cazibe merkezi haline geliyor.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde yer alan Atabarı Kayak Merkezi, kış aylarında özellikle Artvin ve çevre illerdeki kayak tutkunlarının akınına uğruyor.

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Doğal güzellikleri, zengin flora ve faunası, Karagölleri, tarihi kilise ve yapılarıyla alternatif turizmin önemli merkezlerinden Artvin, Atabarı Kayak Merkezi ile kış turizminde de adından söz ettiriyor.

Yılmaztürk, özellikle hafta sonları ve diğer tatil günlerinde ciddi yoğunluk olduğuna işaret ederek, "2014 yılından beri burada hizmet veriyoruz. Bugüne kadar Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak mevcut personelimizle buradaki hizmeti en iyi şekilde yapmaya çalıştık." dedi.

Karadeniz sahil kentlerinde kayak tesisi bulunmaması nedeniyle Rize, Trabzon gibi illerden çok sayıda sporcunun Artvin'deki kayak tesislerini tercih ettiğini belirten Yılmaztürk, tesisin özelliğinin doğayla iç içe, ormanın içerisinde, kartpostallık manzaralar sunması olduğunu ifade etti.

Yılmaztürk, 2018-2019 kayak sezonun ilk iki haftasını geride bıraktıklarını, bu sürede yüzde 60'lara varan doluluk oranını yakaladıklarını kaydederek, yarıyıl tatili ve kar kalınlığının artmasıyla bu rakamın yüzde 80-90'lara çıkacağını düşündüğünü söyledi.

- "Pist snowboard için son derece uygun ve güzel"

Merkezde kayak yapan Tarkan Yılmaz, pistin kayağa yeni başlayanlar için de son derece elverişli olduğunu belirterek, "Düşe kalka kayak yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Zorluk derecesine göre pistte kademeler var. Ben ikinci derecede kayak yapıyorum." diye konuştu.