ARTVİN (AA) - Artvin Belediyesince düzenlenen "1. Artvin Kitap Fuarı" yoğun ilgi görüyor.

Artvin Gençlik Merkezi salonunda, 12 Şubat Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından açılışı yapılan fuarı, 3 günde 15 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Artvin'in eğitimli ve okumayı seven bir halk kitlesine sahip olduğunu söyledi.

Eğitim kenti olma iddiasını taşıyan bir şehir olarak kitap fuarını çok önemsediklerini belirten Kocatepe, "Fuarın bugün üçüncü günü. Nüfusu 30 binlerde olan bir ilde 3 günde 15 bini aşkın insan 1. Artvin Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum." dedi.

Kocatepe, fuar kapsamında 60 dolayında yayınevinin 2 bin 150 kitabı Artvin'de okuyucuyla buluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"8 bin öğrencimizi kitap fuarına getirdik. Sadece ilimizden değil komşu illerin yakın ilçelerinden de okulların ve milli eğitim müdürlüklerinin teşvikiyle öğrencimiz buraya gelerek kitap alıyor. Burada çocuklarımızın ne kadar okumaya aç olduğunu gördük. Bu ülkenin geleceği sanal ortamlarda oyun oynayanların değil, kitap okuyan, araştıran insanların elindedir."