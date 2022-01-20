Artvin, Malatya ve Karabük'te yarın okullar tatil mi? 21 Ocak'ta Artvin, Malatya ve Karabük'te yarın okullar tatil mi olacak?

Artvin, Malatya ve Karabük'te olumsuz hava koşulları sürerken gözler valiliklere çevrildi. Peki Artvin, Malatya ve Karabük'te yarın okullar tatil olacak mı? Valiliklerden konuya ilişkin açıklama geldi. İşte merak edilenler...

ARTVİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı nedeniyle okulların 21 Ocak Cuma günü tatil olacağını açıklayan Artvin Valisi Yılmaz Doruk şu ifadeleri kullandı, “Sevgili Öğrenciler Olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle ilimiz genelinde eğitim öğretime verilen ara 21.01.2022, Cuma günü 1 (bir) gün daha uzatılmıştır. Başarı dileklerimle iyi tatiller dilerim”

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiği belirtildi. İşte Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından yapılan o açıklama: "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ve mahalle yollarında tipi ve buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 21 Ocak 2022 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır"

KARABÜK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük'te meydana gelen kar yağışı sonrası buzlanma tehlikesi nedneiyle okulalra 1 gün saha ara verildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, “21 Ocak Cuma günü itibariyle olumsuz hava şartları sebebiyle Karabük merkez ve 5 ilçemizde özel eğitim okullarımız ve eğitime taşıma yoluyla erişim sağlayan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir. Bunun dışında kalan öğrencilerimizin karnelerini yarın sabah 09.00’dan itibaren mesai saatleri içinde okullarından alabileceklerdir” denildi.



