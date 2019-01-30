HABER

Artvin merkezli 4 ilde FETÖ Operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 06:17 | Son Güncelleme

Artvin merkezli toplam 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ’nün TSK içerisindeki üyelerinin deşifresi ve yakalanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 4 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı.Konuyla ilgili Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Artvin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce yürütülen FETÖ Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında TSK içerisine yuvalanmış kripto örgüt üyelerinin deşifresi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Artvin merkezli toplam 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ’nün TSK içerisindeki üyelerinin deşifresi ve yakalanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 4 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı.
Konuyla ilgili Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Artvin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce yürütülen FETÖ Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında TSK içerisine yuvalanmış kripto örgüt üyelerinin deşifresi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. FETÖ Silahlı Terör Örgütü Mahrem İmamları tarafından Ardışık Arama Yöntemi ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan 4 muvazzaf askeri personele yönelik Artvin, Kayseri, Van ve İzmir olmak üzere Artvin merkezli toplam 4 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 1’i Subay (R.N.), 3’ü Astsubay (Y.Z., A.E.T, M.T., R.N.) olmak üzere toplam 4 askeri personel göz altına alınmış olup dosya kapsamında soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığınca devam etmektedir” denildi.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Bariyerlere saplanan otomobilde kurtarılmayı beklediBariyerlere saplanan otomobilde kurtarılmayı bekledi
Nevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralıNevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.