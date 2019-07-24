Artvin merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

ARTVİN, (DHA)- ARTVİN merkezli 7 ilde, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Artvin merkezli İstanbul, Antalya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Kayseri illerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında, örgütle ilgili aktif faaliyette olduğu tespit edilip, aranan 44 şüpheliden 40'ı yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında kayıp 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürerken, operasyonda örgütün 2 'gaygubet evi' de deşifre edildi.

