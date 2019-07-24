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Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 21:35 | Son Güncelleme

Artvin merkezli 7 ilde, polis ekiplerince FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Artvin merkezli İstanbul, Antalya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Kayseri illerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Artvin merkezli 7 ilde, polis ekiplerince FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Artvin merkezli İstanbul, Antalya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Kayseri illerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında, örgütle ilgili aktif faaliyette olduğu tespit edilip, aranan 44 şüpheliden 40’ı yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Toplamda 40 şüpheli gözaltına alınmış olup, 4 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir. Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda her şüphelinin üzerinde F, A, B, L, J serisi 1 dolar, örgüt lideri Fetullah Gülen’in kasetleri, vaaz CD’leri, örgüte ait dijital materyaller, yasaklı yayınlara ait örgütsel dokümanlar, örgüt mensuplarına para gönderilmesiyle ilgili tutulan notlar, yurt dışı para transferlerine ait swiftler, örgütsel hesapların tutulduğu ajandalar, çok sayıda Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi, 1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler, cezaevlerinden gönderilen mektuplar ele geçirilmiştir" denildi.

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