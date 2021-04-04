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Artvin Ortaköy’deki yangının yaraları sarılıyor

04.04.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de meydana gelen köy yangınında evleri yanan hane sahiplerine ilk etapta acil yardım ödeneği olarak 18 bin 500 TL nakdi yardım yapılırken, hasar tespit çalışması sonrası hak sahiplerine konut yapımı için gerekli işlemler başlayacak.Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyünde 31 Mart gecesi bir evde çıkan yangın kısa sürede diğer evlere sıçrayarak 2 katlı 4 bina, 8 ahır ve 8 samanlık kullanılamaz hale gelmişti.

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Artvin’de meydana gelen köy yangınında evleri yanan hane sahiplerine ilk etapta acil yardım ödeneği olarak 18 bin 500 TL nakdi yardım yapılırken, hasar tespit çalışması sonrası hak sahiplerine konut yapımı için gerekli işlemler başlayacak.
Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyünde 31 Mart gecesi bir evde çıkan yangın kısa sürede diğer evlere sıçrayarak 2 katlı 4 bina, 8 ahır ve 8 samanlık kullanılamaz hale gelmişti. Yangının ardından AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmasını tamamladı.
Korku dolu anların yaşandığı köyde ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşların çalışmaları ile yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Köydeki acil ihtiyaçlar için AFAD acil yardım ödeneği kapsamında evi yanan vatandaşlara ilk etapta 15 bin lira ödeyecek. Ayrıca Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3 bin 500 TL nakdi yardım, gıda ve giyim yardımı yapılacak.
Öte yandan yangınla ilgili diğer çalışmalar Artvin İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda titizlikle yürütülürken, hasar tespit çalışması sonrası hak sahipliği durumuna göre konut yapımı için gerekli işlemler başlatılacak.

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