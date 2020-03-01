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  4. Artvin Sağlık Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' iddialarına yanıt

Artvin Sağlık Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 21:46 | Son Güncelleme

Artvin'de bir kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Artvin Sağlık Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' iddialarına yanıt

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada bazı kişilerce paylaşılan, dün akşam saatlerinde Artvin Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle hasta getirildiği ve bu kişide koronavirüs tespit edildiği yönündeki haberin tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Dünya genelinde Kovid-19 tanımlandığı günden itibaren Artvin Devlet Hastanesinde Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tanım algoritması uyarınca temaslı vaka veya olası vaka başvurusu olmadığına işaret edilen açıklamada, halkın bu tür paylaşımlara itibar etmemesi, Sağlık Bakanlığı duyuru ve paylaşımlarını takip etmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu yalan paylaşımı yapan kişi veya kişiler için hukuki sürecin başlatıldığı da kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin koronavirüs Kovid-19

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