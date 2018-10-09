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Artvin-Şavşat karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 04:15 | Son Güncelleme

Artvin-Şavşat karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Şavşat karayolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Bölgede etkili olan sağanak dolayısıyla yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin Bağlıca-Pınarlı mevkisine dökülmesi sonucu ulaşıma kapanan karayolundaki çalışmalar devam ediyor.

Karayolları ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yaptıkları çalışma sonucu yol tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol tamamen ulaşıma açılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Artvin-Şavşat karayolu heyelan

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