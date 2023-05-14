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ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2023: ARTVİN 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

13.05.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin seçim sonuçları 2023 merak ediliyor. Tüm yurtta seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar önceden belirlenen okul ve ilgili numaralı sandığa giderek oy kullandılar. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Artvin seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2023: ARTVİN 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Artvin seçim sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler tarafından yakından takip edilecek. Merkez seçim sonuçları, Ardanuç seçim sonuçları, Arhavi seçim sonuçları, Borçka seçim sonuçları, Hopa seçim sonuçları, Kemalpaşa seçim sonuçları, Murgul seçim sonuçları, Şavşat seçim sonuçları, Yusufeli seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Artvin seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Artvin seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

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ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Artvin seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlanacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitti.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşti.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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