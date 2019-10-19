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Artvin Valiliği'nden 'kız yurdunda yer yatağı' iddialarına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:00 | Son Güncelleme

ARTVİN Valiliği, Çoruh Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’ndaki öğrencilerin, bodrum katlara, mescide yerleştirilen yer yataklarında kaldığı yönündeki iddialara ilişkin "Coğrafi yapı, konaklama ve ulaşım şartları itibariyle belli zorlukları olan ilimize gelen öğrencilerin barınma konusunda sıkıntı yaşayacağı öngörülerek öğrencilerin, kalacak yer bulamaması olası mağduriyetlerini gidermek adına tedbir amaçlı olarak ek yatak ve baza konularak odalar oluşturmak suretiyle öğrencilerin talep etmeleri halinde geceleyebilmeleri için imkân oluşturulurken, birilerinin gerçeği yansıtmayan birkaç fotoğraf çekerek kurumlarımızı yıpratmaya dönük çabalar içine girdiği anlaşılmaktadır" açıklamasında bulundu.    Artvin Valiliği'nce, kent merkezinde yer alan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çoruh Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin, yer sıkıntısı nedeniyle bodrum katlara, spor salonuna ve mescide yerleştirilen yer yataklarında kaldığı yönündeki bazı haber ve iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

ARTVİN,(DHA)- ARTVİN Valiliği, Çoruh Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’ndaki öğrencilerin, bodrum katlara, mescide yerleştirilen yer yataklarında kaldığı yönündeki iddialara ilişkin "Coğrafi yapı, konaklama ve ulaşım şartları itibariyle belli zorlukları olan ilimize gelen öğrencilerin barınma konusunda sıkıntı yaşayacağı öngörülerek öğrencilerin, kalacak yer bulamaması olası mağduriyetlerini gidermek adına tedbir amaçlı olarak ek yatak ve baza konularak odalar oluşturmak suretiyle öğrencilerin talep etmeleri halinde geceleyebilmeleri için imkân oluşturulurken, birilerinin gerçeği yansıtmayan birkaç fotoğraf çekerek kurumlarımızı yıpratmaya dönük çabalar içine girdiği anlaşılmaktadır" açıklamasında bulundu.
Artvin Valiliği'nce, kent merkezinde yer alan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çoruh Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin, yer sıkıntısı nedeniyle bodrum katlara, spor salonuna ve mescide yerleştirilen yer yataklarında kaldığı yönündeki bazı haber ve iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ilimizde yükseköğrenim yurt başvurusu sonucuna göre yurda yerleşen öğrencilerin açıkta kalması, ilimizde bulunan yükseköğrenim yurtlarının kapasitesinin üzerinde öğrencinin kaydının yapılması veya öğrencilere, öğrenci odası haricinde bir yer gösterilmesi gibi bir durum gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar yurt başvurusu sonucunda yurda yerleşemeyip yedek sıralarda kalan ve idaremizce barınma ve beslenme ihtiyaçlarını giderebilmek adına her türlü çabanın gösterildiği yedek sıralardaki öğrenciler üzerinden ileri sürülmektedir. Coğrafi yapı, konaklama ve ulaşım şartları itibariyle belli zorlukları olan ilimize gelen öğrencilerin barınma konusunda sıkıntı yaşayacağı öngörülerek öğrencilerin, kalacak yer bulamaması vb. olası mağduriyetlerini gidermek adına tedbir amaçlı olarak ek yatak ve baza konularak odalar oluşturmak suretiyle öğrencilerin talep etmeleri halinde geceleyebilmeleri için imkân oluşturulurken, birilerinin gerçeği yansıtmayan birkaç fotoğraf çekerek kurumlarımızı yıpratmaya dönük çabalar içine girdiği anlaşılmaktadır" denildi.
'YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ SIRASIYLA YAPILACAKTIR'
Yurttaki inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla, yedek öğrencilerin nakil ve yerleştirme işlemlerinin sırasıyla yapılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Diğer taraftan inşaatı devam eden yurttaki çalışmalar tamamlandığında yurda yerleşemeyen yedek öğrencilerin nakil ve yerleştirme işlemleri sırasıyla yapılacaktır. Eğitim öğretim yılı başı yaşanan geçici yoğunluk nedeniyle yurtlarda misafir olarak veya birkaç gece konaklamak durumunda olan öğrenciler üzerinden çeşitli karalama kampanyaları başlatılması, başta gençlerimiz olmak üzere hiçbir toplum kesiminin faydasına hizmet etmeyen davranışlar olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan ilimizde FETÖ’ye ait olup herhangi bir dernek ya da vakfa devredilmiş bir yurt olmayıp asılsız iddiaları çıkaranlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

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