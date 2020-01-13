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  4. Artvin Valisi Doruk Ümmü Gülsüm’ü makamında kabul etti

Artvin Valisi Doruk Ümmü Gülsüm’ü makamında kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, geçtiğimiz Cumartesi günü yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” adlı bilgi yarışmasına katılarak, yarışmadaki pozitif enerjisi, samimiyeti ve bilgisiyle tüm Türkiye’nin takdirini kazanan Artvinli Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm Genç’i makamında kabul etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doruk, öncelikle Ümmü Gülsüm’ü yarışmada göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ederek “Ümmü Gülsüm kızımız çocukluğunda geçirdiği hastalığın kendisinde oluşturduğu engellere karşı pes etmeden, azmi ve kararlılığıyla engellerin üstesinden gelmiştir.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, geçtiğimiz Cumartesi günü yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” adlı bilgi yarışmasına katılarak, yarışmadaki pozitif enerjisi, samimiyeti ve bilgisiyle tüm Türkiye’nin takdirini kazanan Artvinli Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm Genç’i makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doruk, öncelikle Ümmü Gülsüm’ü yarışmada göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ederek “Ümmü Gülsüm kızımız çocukluğunda geçirdiği hastalığın kendisinde oluşturduğu engellere karşı pes etmeden, azmi ve kararlılığıyla engellerin üstesinden gelmiştir. Kızımızın yarışmada gösterdiği başarı aslında bu azmin ve inancın sonucudur. Ümmü Gülsüm bu başarısıyla engelleri aşmanın aslında bir inanç meselesi olduğunu ispatlamış, şartlar ne olursa olsun hayata sarılmayı bizlere hatırlatmıştır. Kanaatkar, edepli, azimli ve samimi kişiliğiyle tüm Türkiye’nin gönlüne giren Ümmü Gülsüm, insani değerlerimiz adına da bizlere güzel örnekler vermiştir. Sergilediği bu örnek kişilikle tüm Türkiye’nin takdirini kazanan Ümmü Gülsüm, ayrıca memleketi olan Artvin’inde gurur kaynağı olmuş, ilime ve milli değerlere önem veren Artvinli insan profilinin de canlı örneği olmuştur. Bu vesileyle bende Artvin Valisi olarak kendisine ilimizi böylesine güzel temsil ederek tanıttığı için Artvinimiz ve Artvinliler adına teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum. Son olarak ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen ve insanı ’Yaratılmışların en şereflisi’ olarak gören medeniyetimizden tevarüs eden bilinçle, engelli kardeşlerinizin her zaman yanında olacağımızın ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik tüm adımları atacağımızın da bilinmesini istiyorum” dedi.
Vali Doruk, ziyarette hazır bulunan Ümmü Gülsüm’ün anne ve babasına vatana millete böylesine hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür etti.
Ziyarete Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, annesi Rukiye ve babası Mustafa Genç ile kız kardeşi Esra Genç katıldı.

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